شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة من دولاب الأهلي.. الأحمر يتوّج بأول لقب بدوري الأبطال بـ"الزي الأخضر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحفل دولاب بطولات الأهلي بالعديد من الألقاب المحلية والقارية والدولية، حيث إنه النادي الأكثر تتويجا بالألقاب في مصر وأفريقيا وثاني أكثر الفرق تتويجا بالألقاب القارية، خلف ريال مدريد الإسباني، وكل لها بطولة حققها النسور الحمر لها قصة وحكاية من جهد وتفانٍ وإخلاص من أجياله التي تعاقبت على ارتداء قميصه، من أجل إضافة تاريخ جديد وإسعاد الجماهير الحمراء وإعلاء روح الفانلة الحمراء دائما.

سيظل يوم الثاني عشر من ديسمبر عام 1982 عالقاً فى أذهان الجماهير الأهلاوية لأنه يحمل ذكرى تتويج الفريق بأول لقب للنادي فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، فقد التقى الأهلي مع فريق كوتوكو الغاني فى مدينة كوماسى فى لقاء الإياب بنهائي دورى أبطال أفريقيا، حيث فاز الأحمر بثلاثية نظيفة فى لقاء الذهاب الذى أقيم يوم 28 نوفمبر من نفس العام.

المباراة حضرها 70 ألف متفرج، وانتهت مباراة العودة إيجابيًا بهدف واحد لكل منهما، سجل لأشانتى جون بان ريمان في الدقيقة 12، وعادل للأهلى محمود الخطيب فى الدقيقة 70 بهدف صنعه مختار مختار، وأدار المباراة تحكيميا، طاقم جامبي بقيادة دودونجاي وبمساعدة حاج فاي وسليمان ستينان.

وخاض الأهلي مباراة كوتوكو مرتدياً الزي الأخضر، فيما ارتدى كوتوكو الزي الأحمر، ونظرًا لحرارة الجو، امتلأت المدرجات بنحو 30 ألف "شمسية" حمراء، وانتقل الرئيس الغاني جيري رولينجز من العاصمة أكرا خصيصًا إلى كوماسي وسلم الكأس إلى محمود الخطيب،رغم أن قائد الأهلي حينها كان مصطفى يونس.