شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: تغييرات موسيمانى كانت غير موفقة ولكنه مش هينزل يجيب جول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح الدين، نجم الأهلى السابق، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، مدرب الأهلى، أجرى تغييرات غير موفقة، خلال مباراة الرجاء، التي جمعتهما أمس السبت على استاد الأهلى وي السلام في ذهاب دور ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا.

وقال وليد صلاح، خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "قد يكون بعض التغييرات غير موفقة وده وارد، لكن المدير الفني مش ساحر مش هينزل هو يحط الكورة في المرمى".

وأضاف أمير الموهوبين: "دور موسيمانى إنه يوصلك، ويخلق لك فرص محققة، ويحطلك تشكيل صح، وده كله شفناه النهاردة في بداية أكثر من رائعة، وكان ينقص اللاعبين التركيز فقط في إنهاء الهجمات".

فاز الأهلي على نظيره الرجاء المغربي 2/1، خلال المباراة التى جمعتهما مساء السبت باستاد الأهلي وي السلام، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل ثنائية الأهلي عمرو السولية من ضربة جزاء، وحسين الشحات، بينما أحرز هدف الرجاء الوحيد زريدة، وأهدر السولية ضربة جزاء أخرى للمارد الأحمر، ويترقب الفريقان مباراة العودة فى المغرب الجمعة المقبل.