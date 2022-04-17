شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يختتم استعداداته لمواجهة فاركو فى الجولة 15 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق المقاولون العرب، بقيادة محمد عودة، استعداداته اليوم، الأحد، لمواجهة نظيره فاركو فى المباراة التي تجمع الفريقين فى التاسعة والنصف مساء غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تقام على استاد الإسكندرية.

وأغلق الجهاز الفني للمقاولون العرب، بقيادة محمد عودة، صفحة مباراة مصر المقاصة والتي أقيمت بالجولة 14 بالدوري العام، استعداداً للقاء القادم لذئاب الجبل أمام فاركو.

ويبحث ذئاب الجبل عن تحسين أوضاعهم بجدول مسابقة الدوري العام والابتعاد عن صراع البقاء في المسابقة المحلية وذلك بعدما عانى المقاولون من تراجع كبير في النتائج في بداية الموسم الجاري، وكان أخرها التعادل مع المقاصة بهدف لمثله في المباراة الأخيرة.

وخاض المقاولون 5 مباريات ودية قبل استئناف مسابقة الدوري، تعادل في الأولى أمام أهلي بني غازي الليبي بهدف لكل فريق، قبل أن يخسر في الثانية أمام إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، كما خسر من البنك الأهلي بهدف نظيف، وتعادل مع سيراميكا بهدف لمثله، وتعادل مع طلائع الجيش بهدفين لمثلهما.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 12 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعدما خاضوا 14 مباراة، حيث فاز المقاولون في مباراتين وتعادلوا في 6 لقاءات وخسروا مثلهم، وسجل لاعبو المقاولون 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 18 هدفاً أخر.