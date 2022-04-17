شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور أشرف صبحي يعقد لقاء حواريا مفتوحا مع شباب الواحات البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مجموعة من شباب وفتيات الواحات البحرية، في لقاء حواري مفتوح، وذلك في ختام برنامج زيارته للواحات البحرية، وفي إطار لقاءاته مع شباب مصر من جميع المحافظات.

وأقيم اللقاء بمركز شباب القصر بحضور الدكتور صبري شاكر رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية، واللواء عبد الرحمن شلش مدير مديرية الشباب والرياضة، الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتور أشرف البجرمي رئيس الادارة المركزية للمنشآت، إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، محمد الصفتي مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ورئيس وحدة المتابعة بمكتب الوزير الدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.

وفى كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي، أن وزارة الشباب والرياضة تحرص علي تنفيذ برامج عديدة لمساعدة مراكز الشباب، وبناء قدرات الشباب على المستوى البدني والعقلي‪، من أجل تأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل، وتشجيعهم على الإقبال على المشروعات الصغيرة، مشيراً الي ان الوزارة تهتم بقضايا الوعي لدي الشباب وخاصةً الوعي بقضايا الوطن وما يواجهه من تحدياته، وخاصة ابناء المحافظات الحدودية والمناطق النائية ومنها الواحات البحرية، مؤكداً علي أن زيادة الوعي لدى شباب تلك المناطق يعد من أولى أولويات وزارة الشباب والرياضة لتعزيز الانتماء وحب الوطن .

أضاف "صبحي" أن مصر تشهد انجازات كبيرة فى مجال المشروعات والتنمية على مستوى جميع القطاعات وفي ظل التحديات التي تواجهها، مشيراً الي أن وزارة الشباب والرياضة حققت إنجازات كبيرة على مستوى الإنشاءات والبنية التحتية، والأنشطة والبرامج الرياضية المقدمة للنشء والشباب‪.

وخلال اللقاء قرر وزير الشباب والرياضة صرف 10 آلاف جنيه لكل مركز شباب من مراكز شباب الواحات البحرية البالغ عددها 11 مركز شباب، بالإضافة الي دعم أندية القناة والمرأة بمراكز الشباب، وكذا بحث إنشاء مدينة شبابية بالواحات البحرية.

وكان وزير الشباب والرياضة قد وصل صباح اليوم للواحات البحرية لتفقد عدد من المنشآت الشبابية، منها مراكز شباب "القصر، منديشة"، وشهد مسابقات التزلج على الرمال، كما تفقد الأماكن المقرر تنفيذ معسكرات "يلا كامب" بها، وشهد ختام الدورة الرمضانية وكرم الفريق الفائز بالبطولة.