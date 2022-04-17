شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز ومازيمبى فى الكونفدرالية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق بيراميدز نظيره مازيمبي، فى مباراة ستشهد قوة وندية بين الفريقين، لاسيما أن الفريق السماوى يبحث عن تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة تُريحه فى مباراة العودة وتضمن له التأهل لنصف النهائى بنسبة كبيرة، فيما سيعمل الفريق الضيف على تضيق المساحات والخروج بالمباراة للتعادل أو تسجيل هدف فى مرمى بيراميدز، قبل مباراة العودة المقرر لها يوم 24 أبريل الجارى فى الكونغو.

موعد مباراة بيراميدز ومازيمبى

تقام مباراة بيراميدز ومازيمبى فى العاشرة مساء اليوم، الأحد باستاد الدفاع الجوي، في إطار مواجهات ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية.

طاقم حكام مباراة بيراميدز ومازيمبى

يدير المباراة، الحكم الموريتاني دحان بيدا، ويعاونه الجزائري موكران جوراري المساعد الأول، والجزائري عبد الحق إتشيالي المساعد الثاني، والكاميروني نجوا بلاسي الحكم الرابع من الكاميرون، وحكم الفيديو المغربي عادل زوريق، ومساعد حكم فيديو المغربي فتيحة جرمومي.

ويراقب المباراة، توكا جويش من إريتيريا، ومراقب الحكام، إينوك موليفي من جنوب أفريقيا، والمنسق العام مصطفى سالاوي من المغرب، والليبيري أهدي كوامي المنسق الأمني للقاء، والمصري الدكتور محمد سلطان لمراقبة تطبيق إجراءات فيروس كورونا.

إيهاب جلال يطالب لاعبيه بتحقيق الفوز قبل الرحيل

وطالب إيهاب جلال لاعبيه بضرورة مساعدته على الرحيل بطريقة مثالية قبل أن يترك القيادة الفنية من أجل أن يتولى قيادة منتخب مصر، وشدد جلال على لاعبيه ضرورة العمل على تحقيق الفوز فى مواجهتى مازيمبى الكونغولى والوصول لنصف نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، حتى يكون خير وداع لكتيبة بيراميدز قبل الرحيل وتولى قيادة الفراعنة.

وتحدث إيهاب جلال مع لاعبيه، مؤكدًا إن مواجهتى مازيمبى سيكونا الأخيرتين له مع بيراميدز، ويأمل فى أن يحقق خلالهما الفوز ويقود الفريق للدور المقبل بالبطولة الكونفدرالية.

وكان مسئولو نادى بيراميدز توصلوا لاتفاق مع اليونانى تاكيس جونياس ليتولى قيادة الفريق خلفًا لإيهاب جلال الذى سيرحل بعد مواجهتي مازيمبى، لاسيما وإن الإدارة كانت تفاضل بين جونياس والبرتغالى جيمى باتشيكو قبل أن تستقر على المدرب اليونانى خاصة فى ظل علاقته الطيبة بالإدارة واللاعبين فى الولاية الأولى.

تشكيل بيراميدز المتوقع

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. شريف إكرامى فى حراسة المرمى، فى الدفاع.. أحمد سامى، أسامة جلال، أحمد فتحى، محمد حمدى.. فى الوسط.. نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، إبراهيم عادل، وليد الكرتى، فخر الدين بن يوسف.. فى الهجوم.. فخرى لاكاى.