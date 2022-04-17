أنشيلوتي: مودريتش خليفة مالديني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شبه المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، نجم خط وسطه الكرواتي لوكا مودريتش بالأسطورة الإيطالي باولو مالديني.

وأكد أنشيلوتي أن مودريتش سينهي مسيرته في صفوف ريال مدريد، موضحا أنه ليس لديه أي مشكلة مع لاعب الوسط الألماني توني كروس.

وتردد أن كروس أهان مدربه أنشيلوتي أثناء استبداله خلال مباراة ريال مدريد أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي.

وقال أنشيلوتي أمس، «إيماءة كروس لم تسبب لي إزعاجا، كان غاضبا من المدرب ولكن ليس من الشخص».

وأضاف «على الصعيد الرياضي هو لاعب على مستوى مرتفع للغاية، لا أحتاج إلى الحديث معه أو طلب تفسير، انتهت الأمور كلها بعد المباراة».

وانتقل أنشيلوتي للحديث عن مودريتش وقال «أعتقد أنه سينهي مسيرته هنا، لا أعرف متى، لا توجد مشكلة بالنسبة للنادي أو لنا أو له في تجديد العقد، الأمر واضح تماما».

وأشار المدرب الإيطالي إلى «إنه يعتني بنفسه تماما، خلال مسيرته لم يتعرض لأي إصابة خطيرة وهذا يساعده كثيرا».

وختم أنشيلوتي بالقول «كان لدي أسطورة كروية (مالديني)، فاز بآخر لقب له في دوري أبطال أوروبا وهو في سن الأربعين، إذا قارنته بأي شخص، فإن هذا الشخص هو مودريتش، بسبب الكفاءة والجدية وطريقته في فهم كرة القدم، إنهما من الأساطير».