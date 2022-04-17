جوارديولا يخطط لخطف هالاند

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكر تقرير إخباري أمس أن مهاجم فريق بوروسيا دورتموند، النرويجي إيرلينج هالاند سينتقل إلى صفوف مانشستر سيتي عقب نهاية الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية في تقرير لها، أن المدير الفني لمانشستر سيتي جوسي جوارديولا يريد تدعيم صفوف الفريق بلاعبين بارزين، لذلك يخطط لضم هالاند (21 عاما).

غير أنه سوف يتعين على مينو رايولا، وكيل هالاند، ووالده ألف إينج هالاند، خفض سقف مطالبهما المادية بشكل كبير.

ويتصدر مانشستر سيتي حاليا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي. كما وصل الفريق إلى الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويمكن للمهاجم النرويجي الدولي أن يترك بوروسيا دورتموند بفضل الشرط الجزائي الموجود في عقده والمقدر بـ75 مليون يورو.

وارتبط اسم هالاند بالانتقال للعديد من الأندية الكبرى منذ أشهر. وأعرب ريال مدريد أيضا عن رغبته في ضم اللاعب. ووفقا لشبكة «إي إس بي إن» الرياضية الأمريكية، فإنه حاليا ألغى كل خططه مع مانشستر يونايتد.

وينتهي عقد هالاند مع دورتموند في صيف 2024.