60 «هاتريك» لرونالدو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل القناص البرتغالي كريستيانو رونالدو 3 أهداف (هاتريك) ليقود فريقه مانشستر يونايتد لفوز مثير على ضيفه نوريتش سيتي 3/2 أمس في المرحلة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونال رونالدو لقب هاتريك للمرة الثانية خلال الفترة الاحترافية الثانية له مع مانشستر، بعد أن سجل 3 أهداف أيضا خلال الفوز على توتنهام 3 /2في 12 مارس الماضي.

وسجل رونالدو 3 أهداف خلال مباراة واحدة للمرة الـ60 في مسيرته، حيث نال لقب هاتريك 50 مرة مع الأندية و10 مرات مع المنتخب البرتغالي.