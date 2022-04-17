شكرا لقرائتكم خبر 60 «هاتريك» لرونالدو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونال رونالدو لقب هاتريك للمرة الثانية خلال الفترة الاحترافية الثانية له مع مانشستر، بعد أن سجل 3 أهداف أيضا خلال الفوز على توتنهام 3 /2في 12 مارس الماضي.
وسجل رونالدو 3 أهداف خلال مباراة واحدة للمرة الـ60 في مسيرته، حيث نال لقب هاتريك 50 مرة مع الأندية و10 مرات مع المنتخب البرتغالي.
كانت هذه تفاصيل خبر 60 «هاتريك» لرونالدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.