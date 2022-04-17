الاتحاد يقاضي المشككين في نزاهته

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كما قررت إدارة النادي أيضا ملاحقة متهميها بمفاوضة حمدالله قبل إنهاء علاقته بنادي النصر.
وشهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين جملة من الأخبار ترى إدارة نادي الاتحاد أنها مغلوطة ولا أساس لها من الصحة، وأن الهدف منها إرباك الفريق قبل خوضه الجولات المتبقية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولا سيما أنه الأقرب لتحقيق اللقب من خلال تمسكه بالصدارة حتى نهاية الجولة الـ25.
من جهة أخرى شهدت تدريبات الاتحاد أمس مشاركة جميع اللاعبين بمن فيهم المهاجم عبدالرزاق حمدالله الذي عاد بعد انقضاء إجازته إلى جانب اللاعب مهند الشنقيطي الذي أكمل برنامجه التأهيلي واللياقي.
ويواجه الاتحاد اليوم وديا نظيره فريق أبها ضمن أولى لقاءاته خلال فترة التوقف الحالية استعدادا لاستكمال الجولات الحاسمة من الدوري الذي سيستأنف مطلع شوال المقبل.
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