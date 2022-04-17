شكرا لقرائتكم خبر ماني يقود ليفربول لقهر السيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صعد ليفربول إلى نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعدما تغلب على مانشستر سيتي 3 / 2 في القمة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب «ويمبلي» في الدور قبل النهائي من البطولة.

ويدين ليفربول بفضل كبير في الفوز للنجم السنغالي ساديو ماني الذي سجل ثنائية للفريق في الدقيقتين 17 و45، بعد أن سجل زميله إبراهيما كوناتي هدف التقدم في الدقيقة التاسعة.

بينما جاء هدفا مانشستر سيتي في الدقيقتين 47 و90 وسجلهما جاك جريليش وبرناردو سيلفا.

ويلتقي ليفربول في نهائي البطولة العريقة، مع الفائز في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي التي تجمع بين تشيلسي وكريستال بالاس اليوم على ملعب «ويمبلي».