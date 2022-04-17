ماني يقود ليفربول لقهر السيتي

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ويدين ليفربول بفضل كبير في الفوز للنجم السنغالي ساديو ماني الذي سجل ثنائية للفريق في الدقيقتين 17 و45، بعد أن سجل زميله إبراهيما كوناتي هدف التقدم في الدقيقة التاسعة.
بينما جاء هدفا مانشستر سيتي في الدقيقتين 47 و90 وسجلهما جاك جريليش وبرناردو سيلفا.
ويلتقي ليفربول في نهائي البطولة العريقة، مع الفائز في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي التي تجمع بين تشيلسي وكريستال بالاس اليوم على ملعب «ويمبلي».
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