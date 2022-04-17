زيادة فرق الدوري.. تطوير أم إضعاف للمنافسة؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشهد الموسم بعد المقبل مشاركة 18 فريقا بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم رفع عدد الأندية من 16 ناديا إلى 18، وهي المرة الثالثة التي يشهد فيها دوري المحترفين زيادة عدد الفرق، حيث بدأ بعدد 14 فريقا ثم 16.

وسيكون الدوري السعودي في الموسم بعد المقبل، الثاني على مستوى عرب آسيا من حيث عدد الفرق بعد العراق (20 فريقا)، كما سيعادل عدد الأندية في دوريات اليابان والصين وإندونيسيا، فيما سيصبح الفارق بينه وبين الدوري الكوري الجنوبي كبيرا، حيث يضم الأخير رغم حضور أنديته على مستوى دوري أبطال آسيا، وكذلك حضور المنتخب في كأس العالم، 12 فريقا فقط.

وفور إعلان قرار زيادة فرق الدوري السعودي، بدأ الوسط الرياضي في طرح الأسئلة والاستفسارات عن مدى فائدة هذه الزيادة أو ضررها على مستوى الأندية أو الكرة السعودية بصفة عامة، رغم أن القرار جاء مواكبا لما يشهده القطاع الرياضي من تطور ملحوظ ومتقدم خلال السنوات الأخيرة، نظير الدعم اللامحدود الذي يحظى به من القيادة الرشيدة.

كما أن اتحاد القدم أكد أن القرار جاء وفق دراسة مستفيضه لتطوير منظومة كرة القدم السعودية، ومواكبا للدوريات المتقدمة، وبدعم وتأييد من أندية الدوري.

وبعد أن يصبح عدد فرق الدوري السعودي 18 فريقا، فسيتساوى أيضا مع عدد فرق دوريات معروفة على مستوى أوروبا مثل الدوري الألماني والهولندي والبرتغالي والبلجيكي.

أبرز سلبيات القرار:







زيادة وهج الدوري على المستوى القاري والعالمي



زيادة مستوى التنافس بين الأندية



رفع معدل رتم مشاركة اللاعب في المباريات



توسع دائرة اختيارات الأجهزة الفنية للمنتخبات



زيادة فرص حظوظ مشاركة اللاعب المحلي بين الأندية



فرصة اكتشاف عدد أكبر من المواهب



زيادة في توظيف الشباب وأصحاب الخبرات



زيادة فرص مشاركة الحكام المحليين



زيادة عدد المباريات وهذا مهم على صعيد النقل التلفزيوني



التنافس على حقوق النقل



أبرز إيجابيات القرار:

زيادة التكاليف على الاتحاد السعودي والأندية

استهلاك أرضيات الملاعب خاصة وأن القرار يواكب انطلاق الدوري الرديف

ضعف خبرة وإمكانات الصاعدين ما لم يتم دعمهم بصورة خاصة

غياب الرعاة والمعلنين عن الفرق غير الجماهيرية مما يجعلها محطات للكبار

تداخل الموسم بين البطولات المحلية والخارجية

زيادة فترة الموسم

طول مدة غياب المحترفين الأجانب لمشاركتهم مع منتخبات بلدانهم

إلزام الأندية بإبرام عقود طويلة الأجل

تقييد الأندية في مسألة إحلال وإبدال المدربين واللاعبين

أسس فنية استند عليها الاتحاد لزيادة الفرق:

دراسة مستوى فرق الدوري

المردود الفني

قوة المنافسة

التوسع بناء على حجم المملكة جغرافيا

زيادة المداخيل

عدد فرق الدوري الممتاز بعرب آسيا:

الكويت 10

الإمارات 14

قطر 12

البحرين 10

عمان 14

العراق 20

الأردن 12

لبنان 12

فلسطين 12

اليمن 14