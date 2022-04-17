هل يكمل الاتحاد الدوري دون حجازي؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لا تزال عودة المدافع المصري أحمد حجازي لتدريبات فريقه الاتحاد معلقة، وذلك لعدم استكماله برنامجيه العلاجي والتأهيلي عقب الإصابة التي تعرض لها في مباراة منتخب بلاده أمام المغرب في بطولة كأس أمم أفريقيا التي احتضنتها الكاميرون في فبراير الماضي.

ومن المقرر أن يعرض حجازي إصابته على أحد الأطباء المتخصصين في إسبانيا كاستشارة أخيرة بعد أن أكمل برنامجه الطبي الذي بدأه في ألمانيا، من أجل أخذ الضوء الأخضر لبدء المرحلة الأخيرة التي تركز على الإعداد البدني قبيل الدخول في التدريبات الجماعية.

وتعمل الإدارة الاتحادية والجهازان الطبي والفني للفريق على استعادة حجازي من أجل الاستفادة منه في الجولات المتبقية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي سيفتتحها الاتحاد بمواجهة الفتح في الخامس من مايو المقبل ضمن الجولة الـ 26، إلا أنه قد لا يلحق بهذه المواجهة لعدم اكتمال جاهزيته، وربما يستمر غيابه لفترة أطول.

ويتربع الاتحاد على صدارة ترتيب فرق الدوري برصيد 60 نقطة.

يذكر أن حجازي غاب عن 12 مواجهة متتالية للاتحاد حتى الآن، بواقع 10 مباريات في الدور الثاني للدوري ومباراتين في كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما كان سيكون موسمه مع الفريق قد انتهى مبكرا حال لم يتوقف الدوري في الفترة الحالية لفترة تزيد على الأربعين يوما وهي أطول فترة توقف للدوري.

مباريات غاب عنها حجازي

الفيحاء بالجولة 16

الرائد بالجولة 17

الفيصلي بالجولة 18

أبها بالجولة 19

النصر بالجولة 20

التعاون بالجولة 21

الأهلي بالجولة 22

ضمك بالجولة 23

الشباب بالجولة 24

الحزم بالجولة 25

التعاون بالدور ربع نهائي لكأس الملك

الفيحاء بالدور نصف النهائي لكأس الملك