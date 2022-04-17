دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يكتفي بهدفين في شباك الرجاء المغربي في مباراة الفرص الضائعة

الشارقة - اميمة ياسر -

انتهت أحداث مباراة الأهلي والرجاء المغربي بفوز الفريق الأحمر ب ، في اللقاء الذي أقيم مساء السبت على ملعب "الأهلي وي السلام"، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

نجح الأهلي في إحراز الهدف الأول عن طريق لاعبه عمرو السولية عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 13.

وتمكن حسين الشحات من إضافة الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 23 بعد استقباله عرضية أرضية من بيرسي تاو.

وفي الدقيقة 46، نجح الرجاء في تسجيل الهدف الأول عن طريق زريدة مستغلًا عرضية أرضية متقنة من الجهة اليمنى.

ودخل الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع: أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، حسين الشحات، محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية

خط الهجوم: أحمد عبد القادر، بيرسي تاو، ومحمد شريف.

فيما بدأ الرجاء المغربي المباراة بالتشكيل الآتي:

وجاء تشكيل فريق الرجاء المغربي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مروان زنيتي

خط الدفاع: مروان هدهودي - جمال حركاس - إلياس حداد - سوخاني

خط الوسط: عبد الإله مدكور - بدر بولهرود - محمد زريدة

خط الهجوم: ماكحاسي - محسن متولي - حميد أحداد.