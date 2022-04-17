شكرا لقرائتكم خبر عن الطاوسي عن مباراة العودة: سنحاول تجنب الأمور السلبية ويجب أن نحترم الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رشيد الطاوسي، المدير الفني لفريق الرجاء المغربي، أن مباراة العودة في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي لن تكون سهلة في المغرب، وقال الطاوسي، في المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب نهاية مباراة الذهاب والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2/1: ركلة الجزاء الأولى التي احتسبت علينا لا أعتقد أنها كانت صحيحة على الرغم من الفار، ودخلنا في المباراة بشكل متأخر، وفي الشوط الثاني زادت الأزمة بسبب الطرد، فريق الأهلي يجب أن تحترمه وكل مرة ألعب هنا في مصر أشعر أن هناك احتراما من الجماهير.

وأضاف: اللاعب الذي احتسبت ضده ركلة جزاء تحدث معي وقال لي بالحرف الكرة جاءت في قدمي وليس يدي، ولكن أعتقد أن الحكم أخرج اللاعبين عن هدوئهم، ومع ذلك كان هناك توازن وشراسة في المباراة، رغم أن الأهلي كان لديه لاعب إضافي، وأن تلاعب الأهلي بنقص عددي وتحافظ على النتيجة هذا نجاح للمنظومة الدفاعية.

واختتم: مركب محمد الخامس جمهورنا سيكون لديه إضافة، وسنحاول تجنب الأمور السلبية التي حدثت في مباراة اليوم وشكرا على حسن الاستضافة.

وفرّط الأهلي فى تحقيق فوز كبير على الرجاء المغربي، واكتفى بفوز مقلق 2/1 خلال المباراة التى جمعتهما مساء السبت باستاد الأهلي وي السلام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل ثنائية الأهلي عمرو السولية من ضربة جزاء، وحسين الشحات، بينما أحرز هدف الرجاء الوحيد زريدة، وأهدر السولية ضربة جزاء أخرى للمارد الأحمر، ويترقب الفريقان مباراة العودة فى المغرب الجمعة المقبل.