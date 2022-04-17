شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: مباراة العودة صعبة للغاية ولست ساحرا لعلاج أزمة إهدار الفرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الجنوب أفريقيى بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، أن مباراة العودة ضد الرجاء المغربي سوف تشهد صعوبة بالغة؛ بسبب نتيجة لقاء أمس قائلا: "مباراة العودة أمام الرجاء ستكون صعبة، وكان لازم نخلص هنا وبإذن الله نكسب هناك، فأنا مؤمن بفريقي، وقد فعلناها من قبل رغم صعوبة ذلك، ولدي إيمان بفريقي، وفيه نقاط هتكلم فيها مع اللاعبين مش هينفع أقولها للإعلام".

وأضاف بيتسو موسيمانى، خلال المؤتمر الصحفى على أزمة إهدار الفرص أمام المرمى: "أنا مش ساحر عشان أعالج إهدار الفرص، دوري أخلق فرص للعيبة، وهدفنا تسجيل أهداف في مباراة العودة، وعلى الأقل لو مسجلناش ميدخلش فينا أهداف وخروج ديانج كان خشية من الحصول على إنذار ثان وأفتقده في مباراة العودة".

وأكد أن أيمن أشرف لعب بمستوى جيد، ولكنه ليس في مستوى علي معلول، ولدينا إصابات، ولكن اللاعبين أدوا جيدا، وأضعنا ركلة جزاء.

وفاز الأهلي على نظيره الرجاء المغربي 2/1، خلال المباراة التى جمعتهما مساء السبت باستاد الأهلي وي السلام، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل ثنائية الأهلي عمرو السولية من ضربة جزاء، وحسين الشحات، بينما أحرز هدف الرجاء الوحيد زريدة، وأهدر السولية ضربة جزاء أخرى للمارد الأحمر، ويترقب الفريقان مباراة العودة فى المغرب الجمعة المقبل.