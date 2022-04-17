شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى: مباراة العودة أمام الرجاء صعبة وأثق في فريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، أن مباراة العودة أمام الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقية ستكون في غاية الصعوبة.

وقال موسيماني في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب نهاية مباراة الذهاب والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف: مباراة العودة ستكون صعبة جداً بالنسبة لنا كان يجب أن نحسم الأمر من هنا لكن هذا لم يحدث ولكن أثق في فريقي، صعب أن تفوز هناك ولكن منذ مجيئي للأهلي لم نخسر في المغرب وأثق في فريقي.

أضاف: لدي إيمان أننا سنفوز في المغرب يجب أن ندعم أولئك اللاعبين لأننا بحاجة إليهم، وتغيير ديانج جاء لأنه كان لديه كارت أصفر.

واصل: أول شئ عندما نذهب إلى المغرب ألا يدخل فينا هدف وثانياً يجب أن نسجل هدفا، لا نملك المستقبل ولكننا فريق جيد، نحن ننسى سريعاً من هو بطل دوري الأبطال في أخر نسختين، يجب أن ندافع عن أهدافنا بأن نسجل هناك وعلى الأقل لا نستقبل أهداف، أيمن أشرف لاعب جيد لكنه ليس معلول، معلول مختلف لأنه يصنع فرص كثيرة جداً، وأهدرنا الكثير من الفرص وركلة جزاء.

وفرّط الأهلي فى تحقيق فوز كبير على الرجاء المغربي، واكتفى بفوز مقلق 2/1 خلال المباراة التى جمعتهما مساء السبت باستاد الأهلي والسلام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل ثنائية الأهلي عمرو السولية من ضربة جزاء، وحسين الشحات، بينما أحرز هدف الرجاء الوحيد زريدة، وأهدر السولية ضربة جزاء أخرى للمارد الأحمر، ويترقب الفريقان مباراة العودة فى المغرب الجمعة المقبل.