شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة المصرى ونهضة بركان فى ربع نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادي المصري، بقيادة معين الشعباني لخوض تحدٍ جديدٍ عندما يستضيف نظيره نهضة بركان المغربي، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بنسختها التاسعة عشرة، حيث يبحث الفريق البورسعيدي عن انتصار مطمئن قبل موقعة الإياب في المغرب لضمان التأهل إلى نصف النهائي.

موعد مباراة المصري ونهضة بركان

تقام مباراة المصري ونهضة بركان فى العاشرة مساءً، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ويدخل النادي المصري هذا اللقاء منتشياً، بعد الفوز الأخير الذي حققه في بطولة الدوري العام على حساب النادي الأهلي بهدف نظيف، ليوقف انتصارات الفريق الأحمر في المسابقة المحلية، حيث حرص مجلس إدارة النادي على صرف مكافآت خاصة للاعبين عقب ذلك الفوز.

المصري يواجه نهضة بركان بالزي البديل

يرتدي المصري القميص الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء ، وسيرتدي حارس المصري اللون البنفسجي، فيما سيرتدي فريق نهضة بركان القميص البرتقالي والشورت الأسود والجوارب البرتقالية وسيرتدي حارسه القميص الأزرق.

مواجهات المصري ونهضة بركان

التقى النادي المصري مع نظيره نهضة بركان المغربي في كأس الكونفدرالية الأفريقية، خلال 4 مباريات سابقة حيث فاز المصري في مباراة واحدة وخسر أخرى، وحسم التعادل نتيجة مواجهتين، وسجل لاعبو النادي المصري 3 أهداف في شباك نهضة بركان فيما أحرز لاعبو الفريق المغربي 3 أهداف أيضاً في شباك المصري.

حكام مباراة المصري ونهضة بركان

ويقود المباراة، حكم الساحة المالي، "بوبو تراوري"، ومعه كل من "سيدو تياما"، مساعد حكم أول من بوركينا فاسو و"مامادو جادو "، مساعد حكم ثاني من النيجر، بالإضافة إلى الحكم الرابع ، "جان جاك ندالا " من الكونغو الديموقراطية ، فيما سيتولى الجزائري مهدي شريف مهام حكم الفيديو بمعاونة من مواطنه موكران جوراري.

التشكيل المتوقع للمصري

ومن المتوقع أن يبدأ المصري اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد مسعود، خط الدفاع: كريم العراقي، فريد شوقي، ياسر حمد وأحمد شديد قناوي، خط الوسط: حسن علي، هيثم العيوني، محمد جريندو وعمرو موسى، وخط الهجوم: الياس جلاصي وعمرو مرعي.