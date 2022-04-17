شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: تنتظرنا 90 دقيقة نارية في المغرب و"اللي خايف ميجيش معانا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الحظ لم يساند الفريق الأحمر خلال مباراته أمام الرجاء المغربي بذهاب الدور ربع النهائي في دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2/1.

وقال عبد الحفيظ، في تصريحات عبر قناة الأهلي: كنا نتمنى أن يكون فارق الأهداف ولكن الحظ لم يساندنا في عدد كثير من الفرص بيرسي تاو له ثلاث فرص وعبد القادر ووليد وطاهر وشريف وركلة جزاء السولية ولكن المباراة انتهت ولن تعاد.

وأضاف: المباراة القادمة في المغرب تعتمد على شخصيتك وقوة تفكيرك وهذا ما سيقودك للفوز، نحن الآن كسبانين ولكن عندك 90 دقيقة من نار واللي خايف ميجيش معاك، قلنا ذلك للاعبين سنفوز هناك ونقدم مباراة جيدة.

واختتم: غدا استشفاء قبل الإفطار وسنسافر يوم الثلاثاء صباحا ونتعامل بالواقع لا نتحجج بالغيابات، ونثق في اللاعبين الموجودين.

وفرّط الأهلي فى تحقيق فوز كبير على الرجاء المغربي، واكتفى بفوز مقلق 2/1 خلال المباراة التى جمعتهما مساء السبت باستاد الأهلي وي السلام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل ثنائية الأهلي عمرو السولية من ضربة جزاء، وحسين الشحات، بينما أحرز هدف الرجاء الوحيد زريدة، وأهدر السولية ضربة جزاء أخرى للمارد الأحمر، ويترقب الفريقان مباراة العودة فى المغرب الجمعة المقبل.