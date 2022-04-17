شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الأهلي على نظيره الرجاء المغربي 2/1، خلال المباراة التى جمعتهما مساء السبت باستاد الأهلي وي السلام، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل ثنائية الأهلي عمرو السولية من ضربة جزاء، وحسين الشحات، بينما أحرز هدف الرجاء الوحيد زريدة، وأهدر السولية ضربة جزاء أخرى للمارد الأحمر، ويترقب الفريقان مباراة العودة فى المغرب الجمعة المقبل.

بداية المباراة

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلي عن طريق هجمات مُتتالية قادها شريف والشحات وبيرسي تاو، وامتلك الأحمر زمام الأمور فيما لعب الفريق المغربي على الهجمات المرتدة.

واحتسب الحكم الكونغولي ندالا ضربة جزاء للأهلي بالدقيقة 12، بعدما لجأ لتقنية الفار نتيجة لمس الكرة "يد" أحد لاعبي الرجاء، ويسدد عمرو السولية ضربة الجزاء ليُحرز منها هدف التقدم للأهلي.

وواصل الأهلي الضغط على مرمى الرجاء وأهدر محمد شريف فرصة تسجيل هدف ثان في الدقيقة 18، بعدما لعب ضربة رأسية ضعيفة من تمريرة جيدة لعبها له بيرسي تاو.

وظهر فريق الرجاء بعدها وقاد أحداد هجمة خطرة للرجاء لكن دفاع الأهلي تعامل معها بشكل جيد، قبل أن يرد الأهلي بهجمة خطرة قادها بيرسي تاو من ناحية اليمين، ومرر كرة إلى حسين الشحات الذي أودع الكرة في شباك الرجاء مُحرزًا الهدف الثاني في الدقيقة 23.

وبعد الهدف الثاني للأهلي، حاول الرجاء العودة للمباراة وضغط على مرمى الشناوي مع محاولات الأهلي لتسجيل هدف ثالث، ونال محسن متولي لاعب الرجاء بطاقة صفراء للاعتراض على الحكم.

وأشهر الحكم الكونغولي بطاقة صفراء لحسين الشحات بدعوى إهدار الوقت فى الدقيقة 38، وواصل الأهلي الضغط على مرمى الضيوف وتصدى حارس الرجاء لأكثر من فرصة خطرة.

وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات متبادلة من الفريقين للتسجيل، إلى أن نجح زريدة في تسجيل هدف الرجاء في الدقيقة 45، بعدها انحصر اللعب وسط الملعب وتلقى ديانج بطاقة صفراء للخشونة بعدها ينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين لهدف.

ولعب الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي، ياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني، عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات، بيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومحمد شريف.

وجاء تشكيل الرجاء المغربي كالتالي: "الزنيتي ومذكور والهدهودي وحركاس والحداد وسوكحان وبولهرود وزريدة والمكعازي ومتولي وأحداد".

الشوط الثاني

بدأ الاهلي الشوط الثاني بتغيير أول بنزول حمدي فتحي بدلاً من ديانج، وضغط الرجاء بشكل واضح على مرمى الشناوي، وتلقى بيرسي تاو بطاقة صفراء في الدقيقة 51 للخشونة مع زريدة لاعب الرجاء.

وواصل الرجاء الضغط ومن هجمة مرتدة سدد الشحات الكرة منعها لاعب الرجاء مروان هدهودي من دخول المرمى بيده، ليتم طرده ويتم احتساب ضربة جزاء يُهدرها عمرو السولية.

وخرج محمد شريف وشارك بدلاً منه أفشة في الدقيقة 63، وضغط الأهلي لكن دون جدوى؛ بسبب العشوائية، وشارك وليد سليمان بعد غياب طويل بدلاً من محمد عبد المنعم، كما شارك طاهر محمد طاهر بدلاً من حسين الشحات.

ضغط الاهلي لكن الرجاء منع تسجيل أهداف وأهدر الوقت بشكل ملحوظ وشارك محمود وحيد بدلاً من أيمن أشرف في الدقيقة 84، وحاول الأهلي تسجيل هدف ثالث في آخر دقائق، لكن دون جدوى، وأنقذ الشناوي فرصة خطرة للرجاء، بعدها ينتهي اللقاء بفوز الأهلي 2/1.