شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبد المنعم: الأهلي أهدر فرصة ذهبية واللاعبون سيندمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى شريف عبد المنعم، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر أهدر فرصة سهلة لتحقيق فوز كبير على الرجاء المغربي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2/1.

وقال عبد المنعم عبر قناة الأهلي: الأهلي أهدر فرصة سهلة جدا، وكان من الممكن أن يفوز بسهولة بنتيجة أكبر، وبعد حالة الطرد كان يجب أن يكون هناك تنظيم أكثر وإنهاء للهجمة بشكل أفضل، هناك لاعبون خاضوا المباراة واتضح أنهم غير جاهزين بدنيا.

وأضاف: يجب أن يجلس موسيماني مع اللاعبين؛ لأنهم سيندمون على ضياع الفرص بعد سهولة هذه المباراة، هذا اللقاء افتقدنا لعلي معلول، وهاني عائد من إصابة ووحيد لم يلعب منذ فترة، وكذلك وليد سليمان، ومع ذلك أثق في أن لدينا القدرة على التأهل من المغرب.

واختتم: محمد شريف يجب أن يكون أكثر تدربا بشكل فردي على الكرات العالية والعرضيات.

وفرّط الأهلي فى تحقيق فوز كبير على الرجاء المغربي، واكتفى بفوز مقلق 2/1 خلال المباراة التى جمعتهما مساء السبت باستاد الأهلي والسلام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل ثنائية الأهلي عمرو السولية من ضربة جزاء، وحسين الشحات، بينما أحرز هدف الرجاء الوحيد زريدة، وأهدر السولية ضربة جزاء أخرى للمارد الأحمر، ويترقب الفريقان مباراة العودة فى المغرب الجمعة المقبل.