المصري يختتم استعداداته لمواجهة نهضة بركان في ربع نهائي الكونفدرالية.. صور

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق المصري بقيادة معين الشعباني، المدير الفني للفريق، تدريباته استعدادا لمواجهة فريق نهضة بركان المغربي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين في تمام العاشرة مساءً على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وعقد معين الشعباني، المدير الفني للنادي المصري، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق على هامش المران الذى يخوضه المصري استعدادا لنهضة بركان فى ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، طالبهم خلالها بضرورة الحفاظ على نظافة الشباك وعدم استقبال أى أهداف داخل الديار تضع اللاعبين تحت ضغط.

وشدد الشعباني على أهمية استغلال الفرص على المرمى لحسم اللقاء المقرر إقامته في العشارة مساء غد الأحد باستاد برج العرب، بنتيجة إيجابية تدعم حظوظ الفريق البورسعيدي فى التأهل للدور نصف النهائي قبل موقعة الإياب بالمغرب.



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مران المصري (2)



مران المصري (3)



مران المصري (4)



مران المصري (5)



مران المصري (6)



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مران المصري (11)



مران المصري (12)

من جانبه، أكد مجدى تراوى، المدرب العام للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، جاهزية الفريق التامة لخوض مباراة الغد المهمة والمرتقبة أمام ضيفه نهضة بركان المغربى، فى ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية فى نسختها التاسعة عشرة.

وأضاف تراوى، فى تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذى عُقد اليوم بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد برج العرب، أن معين الشعباني يدرك تمامًا مدى الخبرات الكبيرة لفريق نهضة بركان بالمعترك الأفريقي، وهو ما يُضفى صعوبة كبيرة على مباراة الغد، مؤكدًا أن الجميع داخل الفريق على أتم الاستعداد لتحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة الغد تعطي الدافع للاعبين قبل خوض مباراة الإياب بعد نحو أسبوع.