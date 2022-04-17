شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه المريخ البورسعيدى وديا الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بقيادة حمد إبراهيم، إقامة مباراة ودية مساء الثلاثاء المقبل، ضمن برنامجه الإعدادى للجولات الأخيرة من عمر منافسات الدور الأول بمسابقة الدوري العام.

واتفق الإسماعيلي مع الجهاز الفني للمريخ البورسعيدي بقيادة أحمد العجوز علي إقامة هذه المباراة بين الفريقين، والتى تأتي فى إطار استعدادات الدراويش لملاقاة إنبي مساء يوم 26 ابريل الجاري على ملعبه بالإسماعيلية.

ومن المعروف أن حمد إبراهيم يخوض مباريات ودية فى اليوم التالي للمواجهات الرسمية من أجل الاطمئنان على الحالة الفنية والبدنية للاعبين البدلاء والمستبعدين بجانب تجهيزهم للإستعانة بهم فى أى وقت.

ويخوض الإسماعيلي مساء اليوم مرانه الرئيسي على ملعب أحد فنادق محافظة الإسماعيلية، تحضيرا لملاقاة إيسترن كومباني مساء الإثنين المقبل، وذلك على ملعب بتروسبورت بالقاهرة فى إطار الجولة الـ 15 بالدوري المحلي.