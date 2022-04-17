موسيماني بعد الفوز على الرجاء: لست ساحراً.. وأثق في لاعبي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: رمضان حسن

أكد بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي على صعوبة مباراة العودة أمام الرجاء المغربي والمقرر إقامتها في دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واكتفى الأهلي بالفوز على الرجاء المغربي بنتيجة 2-1 في القاهرة بلقاء الذهاب ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال موسيماني في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "كان يجب علينا حسم التأهل من لقاء الذهاب، لقد أهدرنا فرص عديدة، ولكني مؤمن بفريقي وقدراته".

وأضاف: "مباراة العودة صعبة جداً، وحققنا الفوز قبل ذلك في المغرب، هناك بعض النقاط الفنية التي تحدثت فيها مع اللاعبين ولدي إيمان بأننا سنفوز في الدار البيضاء".

وأكمل: "في النهاية يجب مساندة اللاعبين وأنا لست ساحراً لكي أعالج إهدار الفرص".

وتابع موسيماني حديثه: "حسام حسن شارك في أكثر من مباراة ولم يسجل، بينما قمت بتغيير ديانج خوفاً من الإيقاف، وفي النهاية أنا أتحمل المسؤولية".

وواصل: "أيمن أشرف لاعب جيد ولكنه ليس علي معلول والذي افتقدناه اليوم".

واختتم: "يجب أن تثقوا في الأهلي ولاتنسوا أننا بطل أفريقيا في النسختين الماضيتين".

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والرجاء المغربي في دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل.