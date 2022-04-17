الوداد بـ10 لاعبين يضع قدمًا بنصف نهائي الأبطال بالفوز على شباب بلوزداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وضع فريق الوداد البيضاوي المغربي، قدمًا في دور نصف النهائي بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على منافسه شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد، في لقاء جمع الفريقين على ملعب "5 جويلية" في إطار ذهاب دور الثمانية.

بطل المغرب تعرض لضربة مبكرة وتحديدًا في الدقيقة السابعة بعد طرد جلال الداودي، ليخوض الفريق الودادي باقي أحداث المباراة بعشرة لاعبين.

ورغم النقص العددي في صفوف الفريق الودادي إلا أن بطل المغرب استطاع أن يحقق فوزًا ثمينًا على بطل الجزائر بهدف دون رد جاء عن طريق جي مبيتزا في الدقيقة 46 من زمن أحداث الشوط الثاني والمباراة.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في الدار البيضاء وتحديدًا على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" بعد أسبوع من الآن.

ويحتاج بطل المغرب للخروج بنتيجة التعادل على أقل تقدير للوصول لدور نصف النهائي عكس بطل الجزائر الذي ليس أمامه سوى التعويض والفوز على الأقل بنتيجة (2-0) لخطف بطاقة التأهل من خارج الديار.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة الفائز من الطرف الثاني بين بترو أتلتيكو الأنجولي وصنداونز الجنوب أفريقي حيث تفوق الأول في مباراة الذهاب والتي أقيمت على ملعبه بنتيجة (2-1).

وجاءت باقي مباريات ذهاب دور الثمانية كالتالي:

شباب بلوزداد 0 × 1 الوداد البيضاوي

بترو أتلتيكو 2 × 1 صنداونز

الأهلي 2 × 1 الرجاء البيضاوي

وفاق سطيف 0 × 0 الترجي الرياضي