وائل جمعة ينتقد لاعبي الأهلي ويكشف مشكلة موسيماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

انتقد وائل جمعة، نجم الأهلي السابق، إهدار لاعبي الفريق لفرص مؤكدة أمام الرجاء المغربي، مشيرا إلى أن التغييرات التي أجراها الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لم تساعد في تعزيز النتيجة.

وفاز الأهلي على الرجاء بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب "الأهلي we السلام" مساء السبت في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء السبت.

وقال وائل جمعة، في الاستديو التحليلي للمباراة عبر "بي إن سبورتس": "كان هناك سوء حظ ورعونة واستهتار من لاعبي الأهلي وقد نندم على الفرص المهدرة في لقاء العودة بالمغرب".

وأضاف: "كان من الممكن الخروج بنتيجة أفضل والتغييرات لم تساعد الفريق بعد الطرد، وبدلا من تغيير شكل الفريق خلقت حالة من الاضطراب في الجانب الهجومي".

وتابع: "المباراة كانت في متناول الأهلي، ألوم على اللاعبين في إهدار ما يصل إلى 10 فرص مؤكدة أمام الرجاء".

وواصل: "لكن بالنظر إلى إجمالي المباراة، أداء لاعبي الأهلي لم يكن سيئا وكان من الممكن تحقيق الوز بنتيجة أكبر، ولدي ثقة إذا لعبنا بنفس هذا الأداء في المغرب سنحقق الفوز".

وأتم جمعة قائلا: "الأهلي مشكلته خارج الملعب في الاختيارات، وعندما يُوضع موسيماني تحت الضغط يتصرف بشكل خاطئ ولا يعرف اختيار اللاعب المناسب، وهذه هي مشكلته في عدة مباريات".

يذكر أن لقاء العودة بين الرجاء والأهلي سيقام يوم الجمعة المقبل في منتصف الليل على ملعب مركب محمد الخامس في كازابلانكا عاصمة المغرب، ويكفي بطل إفريقيا التعادل للعبور إلى نصف النهائي.