مدرب الرجاء: ركلة الجزاء الأولى للأهلي غير صحيحة.. والهدف سيسهل مهمتنا في العودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

علق رشيد الطاوسي، المدير الفني لفريق الرجاء المغربي، على خسارة فريقه أمام الأهلي، مساء السبت، بنتيجة 1-2، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

لقاء العودة بين الرجاء والأهلي سيقام يوم الجمعة المقبل في منتصف الليل على ملعب مركب محمد الخامس في كازابلانكا عاصمة المغرب، ويكفي بطل إفريقيا التعادل للعبور إلى نصف النهائي.

وقال الطاوسي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "واجهنا ضغطا خلال المباراة أمام الأهلي، وركلة الجزاء الأولى للفريق الخصم لم تكن صحيحة".

وأضاف" بالتأكيد ارتكبنا بعض الأخطاء، وحدث توازن لفريقنا حين قررت إخراج لاعب من الدفاع لصالح لاعب في الوسط".

وأوضح، أن الرجاء سجل في التوقيت المناسب أمام الأهلي، معتبرًا ما حققه لاعبو فريقه أمر مُرضي بالنسبة له.

وتابع:" عانينا من الإرهاق خارج الأرض لكن لعبنا باستماتة أمام الأهلي ولابد من احترامه، والهدف الذي سجلناه بالتأكيد سيسهل مهمتنا في العودة".

وأتم مدرب الرجاء تصريحاته: " بالتأكيد حصلنا على دروس من هذه المباراة، وأمامنا شوط ثاني في المغرب وسيدعمنا الجمهور بقوة".