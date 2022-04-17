"مَن يشعر بالخوف لا يأتي معنا".. رسائل نارية من عبد الحفيظ بعد الفوز على الرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الأهلي، عدد من الرسائل عقب فوز فريقه على الرجاء البيضاوي المغربي بهدفين مقابل هدف وحيد، في لقاء أقيم على ملعب "الأهلي we السلام" ضمن ذهاب دور الثمانية بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات له عبر شاشة "الأهلي" في ساعة مبكرة من اليوم الأحد :"كنّا نتمنى أن يكون الفارق أكبر من هذه النتيجة".

وأضاف :"مباراة وانتهت، الحظ لم يكن معنا بعد كم الفرص التي أتيحت لنا، أمامنا 90 دقيقة ومثل هذه المباريات تحتاج إلى الشخصية وقوة التفكير".

وأكمل :"حتى الآن متفوقين في النتيجة بفارق هدف، أمامنا 90 دقيقة من نار من خلال حضور ما يقرب من 70 ألف مشجعًا للرجاء و(اللي خايف ميجيش معانا)".

وواصل :"سنذهب للمغرب بطريقة تفكير معينة".

وأنهى :"ننتظر مباراة الإياب وسنعود من المغرب ببطاقة التأهل".

ويحتاج الأهلي في مباراة الإياب للخروج بنتيجة التعادل السلبي على أقل تقدير للوصول لدور نصف النهائي لمواصلة المشوار الأفريقي بعد الفوز باللقب في آخر نسختين.

في المقابل، ليس أمام الرجاء سوى الفوز، حيث يحتاج "النسر الأخضر" نتيجة (1-0) على أقل تقدير للحصول على بطاقة التأهل.

ومن المقرر أن تقام موقعة الإياب مساء الجمعة المقبل في تمام الساعة 12 بتوقيت القاهرة، على ملعب "المركب الرياضي" بمحمد الخامس.