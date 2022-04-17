ألافيس يفوز على فاييكانو.. وفياريال يواصل صحوته في أبرز نتائج الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - فاز فياريال على خيتافي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين خلال الجولة 32 من الدوري الإسباني.

أحرز جيرارد مورينو الهدف الأول لفياريال في الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول، ثم عزز الغواصات النتيجة، وأحرز الهدف الثاني، عن طريق مانو تريجيروس في الدقيقة 16، بينما أحرز إينيس أونال الهدف الوحدي لخيتافي في الدقيقة 63.

بهذا الفوز رفع فياريال رصيده من النقاط إلى النقطة 49، محتلا المركز السابع، فيما تجمد رصيد خيتافي عند النقطة 32 في المركز 15.

وعبر ديبورتيفو ألافيس ضيفه رايو فاييكانو بهدف نظيف، فيما أمطر إلتشي شباك ريال مايوركا بثلاثية نظيفه، في نفس الجولة من اللاليجا

ورفع ألافيس رصيده إلى 25 نقطة في المركز التاسع عشر، فيما تجمد رصيد رايو فاييكانو عند 34 نقطة في المركز الرابع عشر.

انتصار إلتشي رفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد مايوركا عند 29 نقطة في المركز السابع عشر.