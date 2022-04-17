حسين الشحات: لم يحالفنا الحظ أمام الرجاء.. وقادرون على الفوز خارج ملعبنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أكد حسين الشحات جناح النادي الأهلي على قدرة الفريق في تحقيق الفوز على الرجاء المغربي في الدار البيضاء ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الأهلي فوزاً مثيراً على الرجاء المغربي بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم، مساء السبت، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال الشحات في تصريحات له بعد المباراة لشبكة "بي إن سبورتس": "الحمد لله على النتيجة في الأول والآخر، ونمتلك القدرة على التسجيل خارج ملعبنا".

وأضاف: "بالتأكيد نقدر نسجل برا ملعبنا مثلما فعلنا في السنوات الماضية، وفي النهاية طبيعي أن يدخل في مرمانا أهداف".

وأكمل: "تحدثنا فيما بيننا على إهدار الفرص ولكن لم يحالفنا الحظ في تسجيل المزيد من الأهداف ولكن نستطيع التسجيل والفوز في المغرب، ونوعد الجماهير بتحقيق اللقب الثالث على التوالي".

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفاً على الرجاء في الدار البيضاء يوم الجمعة المقبل في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.