هدية مرفوضة.. السولية يُهدر ضربة جزاء بعد طرد مدافع الرجاء (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

أهدر عمرو السولية لاعب فريق الأهلي، ضربة جزاء لصالح فريقه ضد الرجاء البيضاوي المغربي، في لقاء يقام على ملعب "الأهلي we السلام" في ذهاب دور الثمانية بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

البداية كانت في الدقيقة 60 باحتساب ضربة جزاء لصالح الأهلي بعدما لمس مدافع الرجاء مروان هدهودي الكرة بيده بعد تسديدة من حسين الشحات تجاه المرمى.

الحكم الكونغولي جاك ندالا قرر احتساب ضربة جزاء وطرد مدافع الرجاء، لينفذ عمرو السولية الكرة إلا أن أنس الزنيتي يتألق ويبعد الكرة ليحافظ على آمال فريقه في الخروج بنتيجة إيجابية.

وكان السولية أحرز هدف الأهلي الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 12 من زمن أحداث المباراة. طالع التفاصيل

ويستضيف الأهلي منافسه الرجاء مساء اليوم، إلا أن لقاء الإياب سيقام مساء الجمعة المقبل في تمام الساعة 12، حيث ستقام موقعة العودة على ملعب "المركب الرياضي" محمد الخامس.

جدير بالذكر أن الفائز من هذه الموقعة سيواجه الطرف الثاني من الفائز بمباراة الترجي الرياضي التونسي ووفاق سطيف الجزائري.