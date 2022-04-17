بالفيديو.. الرجاء يحرز الأول في شباك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

قلص الرجاء المغربي النتيجة أمام الأهلي، وأحرز الهدف الأول له في المباراة، المقامة بين الفريقين على ملعب الأهلي WE السلام، خلال الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

جاء الهدف في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول عن طريق محمد زريدة لتصبح النتيجة 2-1 للأهلي.

ونجح المارد الأحمر في افتتاح التسجيل مبكراً عن طريق عمرو السولية من ضربة جزاء في الدقيقة 11 بعد لمسة يد على مدافع الرجاء.

وفي الدقيقة 22 عاد الأهلي لتسجيل الهدف الثاني في شباك الرجاء عن طريق حسين الشحات، ليتقدم الأحمر بهدفين في 11 دقيقة.

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة الأهلي والرجاء سيواجه الفائز من لقاء الترجي التونسي ووفاق سطيف الجزائري في دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.