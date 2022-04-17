بالفيديو.. الأهلي يضاعف النتيجة أمام الرجاء في 10 دقائق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

تقدم النادي الأهلي أمام نظيره الرجاء المغربي بنتيجة 2-0 في المباراة التي تجمعهما حالياً في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي، مساء اليوم السبت، على استاد الأهلي وي السلام في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونجح المارد الأحمر في افتتاح التسجيل مبكراً عن طريق عمرو السولية من ضربة جزاء في الدقيقة 11 بعد لمسة يد على مدافع الرجاء.

وفي الدقيقة 22 عاد الأهلي لتسجيل الهدف الثاني في شباك الرجاء عن طريق حسين الشحات، ليتقدم الأحمر بهدفين في 10 دقائق.

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة الأهلي والرجاء سيواجه الفائز من لقاء الترجي التونسي ووفاق سطيف الجزائري في دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الهدف الأول

الهدف الثاني