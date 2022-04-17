شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يحذر بيراميدز من شراسة هجوم مازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، مدافعى فريقه من شراسة هجوم مازيمبى الكونغولى قبل اللقاء الذى يجمعهما فى العاشرة مساء الأحد باستاد الدفاع الجوي، في إطار مواجهات ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية، على أن تقام مواجهة الإياب يوم 24 أبريل الجاري في الكونغو.

وطلب جلال من مدافعى فريقه غلق كافة المساحات أمام مهاجمى الفريق الكونغولى، خاصة أن مازيمبى متصدر جدول الدورى الكونغولى برصيد 38 نقطة، وسجل لاعبوه 30 هدفا فى 14 مباراة، وسكنت شباكه 3 أهداف فقط.

وشدد المدير الفنى لبيراميدز على اللاعبين بضرورة توخى الحذر وعدم الاندفاع الهجومى وترك المساحات فى الخلف، حتى لا يستغلها لاعبى مازيمبى وتسهيل مهمة الوصول للمرمى.

وضم إيهاب جلال لقائمة المباراة كلاً من..

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - محمد صادق - أحمد توفيق - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - محمود وادي - فخر الدين بن يوسف

ويدخل الفريق معسكرا مغلقا بداية من مساء اليوم، على أن يخوض مرانه الأخير في الحادية عشرة مساء على استاد الدفاع الجوي، ويسبقه في العاشرة والنصف مؤتمرا صحفيا للكابتن إيهاب جلال بقاعة المؤتمرات.