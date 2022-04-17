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أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 16 / 4 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 16 / 4 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، وأبرزها، الونش ينتظم فى التدريبات الجماعية للزمالك قبل مواجهة زعيم الثغر، وبدر بانون يستعد للعودة للقاهرة بعد انتهاء فترة الراحة في المغرب.

الونش ينتظم فى التدريبات الجماعية للزمالك قبل مواجهة زعيم الثغر

انتظم محمود حمدي "الونش"، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم، السبت، التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعداداً للقاء الاتحاد السكندري المقبل.

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بدر بانون يستعد للعودة للقاهرة بعد انتهاء فترة الراحة في المغرب

يستعد الدولي المغربي بدر بانون مدافع النادي الأهلي للعودة للقاهرة الأسبوع المقبل مع بعثة المارد الأحمر عقب خوض الفريق مباراة الرجاء بالمغرب يوم 22 أبريل الجاري في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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محمد شوقى والحضرى يجهزان تقريرًا عن لاعبى المنتخب لإيهاب جلال

يجهز الثنائى محمد شوقى مدرب منتخب مصر وعصام الحضرى مدرب حراس المرمى، تقريرًا شاملاً عن جميع لاعبى المنتخب وحراس المرمى فى الفترة الأخيرة، لتقديمه إلى إيهاب جلال المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر.

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عبده يحيى هداف المحلة يكشف حقيقة توقيعه للزمالك

كشف عبده يحيى، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، عن حقيقة توقيعه لنادي الزمالك خلال الفترة الماضية.

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عودة الشناوى وجابر واستمرار غياب رمضان صبحى عن قائمة بيراميدز لمواجهة مازيمبى

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة الفريق التي تخوض مباراة مازيمبي الكونغولي، في لقاء ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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جلسة بين فيريرا ولاعبي الزمالك قبل مران اليوم استعداداً للاتحاد

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى.

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تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة بيراميدز ومازيمبى

أقيم اليوم بأحد فنادق التجمع الخامس، الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي والمحدد لها العاشرة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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