شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 16 / 4 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 16 / 4 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، وأبرزها الونش ينتظم فى التدريبات الجماعية للزمالك قبل مواجهة زعيم الثغر، وعبده يحيى هداف المحلة يكشف حقيقة توقيعه للزمالك.
الونش ينتظم فى التدريبات الجماعية للزمالك قبل مواجهة زعيم الثغر
انتظم محمود حمدي "الونش"، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم، السبت، التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعداداً للقاء الاتحاد السكندري المقبل.
عبده يحيى هداف المحلة يكشف حقيقة توقيعه للزمالك
كشف عبده يحيى، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، عن حقيقة توقيعه لنادي الزمالك خلال الفترة الماضية.
جلسة بين فيريرا ولاعبي الزمالك قبل مران اليوم استعداداً للاتحاد
عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى.
الجهاز الطبى للزمالك يحدد برنامج تأهيل للونش لتفادى جراحة الركبة
حدد الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، برئاسة الدكتور محمد أسامة، برنامج تأهيل خاص لمحمود حمدى الونش مدافع الفريق، من أجل اتباعه فى الفترة الحالية، حتى يتفادى إجراء العملية الجراحية التى كان يعتزم اجرائها فى الفترة الحالية.
الزمالك يعود للتدريبات استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندرى
يعود اليوم، السبت، فريق الكرة الأول بنادى الزمالك لخوض تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها الثلاثاء المقبل في التاسعة والنصف على ملعب برج العرب ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر.
تغييرات متوقعة فى تشكيل الزمالك أمام الاتحاد .. مشاركة حازم وعودة عاشور وشيكابالا
بدأ البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك في وضع يده علي إمكانيات اللاعبين داخل الفريق بعد خوضه عدد من المباريات مع الفريق بمختلف الظروف ساهمت في سرعة معرفته بقدرات لاعبيه، حيث يرغب فيريرا في عمل بعض التعديلات في تشكيل الفريق لمباراة الاتحاد المقبلة المقرر لها الثلاثاء المقبل ، بعدما منح لاعبين فرصة ولكنها فشلت في إقناعه بمستواه.
أنهت إدارة الكرة بنادي الزمالك اعداد تقرير كامل يضم عدد من اللاعبين في الأندية الأخري يتم التفاوض معها من أجل ضمها في الصيف المقبل عقب فتح باب القيد في الزمالك وانهاء العقوبة الموقعة علي النادي منذ بداية الموسم الحالي.