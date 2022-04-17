شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 16 / 4 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 16 / 4 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، وأبرزها الونش ينتظم فى التدريبات الجماعية للزمالك قبل مواجهة زعيم الثغر، وعبده يحيى هداف المحلة يكشف حقيقة توقيعه للزمالك.

الونش ينتظم فى التدريبات الجماعية للزمالك قبل مواجهة زعيم الثغر

انتظم محمود حمدي "الونش"، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم، السبت، التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعداداً للقاء الاتحاد السكندري المقبل.

عبده يحيى هداف المحلة يكشف حقيقة توقيعه للزمالك

كشف عبده يحيى، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، عن حقيقة توقيعه لنادي الزمالك خلال الفترة الماضية.

جلسة بين فيريرا ولاعبي الزمالك قبل مران اليوم استعداداً للاتحاد

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى.

الجهاز الطبى للزمالك يحدد برنامج تأهيل للونش لتفادى جراحة الركبة