شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب مازيمبى: هدفنا الحفاظ على تاريخنا فى البطولات القارية أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المدير الفني لفريق نادي مازيمبي أن مواجهة بيراميدز فى ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية مهمة للغاية وقوية، والخصم فريق قوى ومتميز ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى، ومن المهم الدفاع أمامه وعدم استقبال أهداف في تلك المواجهة والعودة بأفضل نتيجة ممكنة إلى الكونغو.

وأشار إلى أن فريقه جاهز لتلك المباراة المهمة، والفريق قادم من سفر طويل ورحلة شاقة وحاليا الأمور جيدة ولديها رغبة فى العودة للكونغو بأفضل نتيجة ممكنة فى تلك المواجهة المهمة، حيث إن المنافس قوى ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى فى جميع المراكز والمواجهة أمامه لن تكون سهلة على الإطلاق.

وحرص مدرب مازيمبي علي أن يبارك لإيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر على توليه المهمة عقب مباراتي مازيمبي ولكن تلك المواجهة لن تتغير كثيرا بتوليه قيادة الفراعنة واللقاء سيحسم بين اللاعبين داخل الملعب.

وأكد أن فريقه جاهز ولديه الرغبة في الدفاع عن تاريخه الكبير في البطولات القارية، ولديه قدرة على الخروج بافضل نتيجة ممكنة في ظل إمكانيات لاعبيه وثقته الكبيرة في إمكانياتهم، وموجها الشكر لنادي بيراميدز على حسن الاستضافة منذ الوصول وحتى الآن.