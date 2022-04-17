شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوى: مواجهة مازيمبى صعبة ولكن لاعبى بيراميدز قادرون على تحقيق الفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إن مواجهة مازيمبي الكونغولي، في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها غدا، الأحد، صعبة للغاية، مشيرا إلى أن الفريق يبحث عن الانتصار لاستكمال المشوار في البطولة.

وأكد الشناوي، في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن بيراميدز جاهز للقاء، وسيلعب لتحقيق الانتصار رغم قوة المنافس.

وأضاف: "مازيمبي فريق قوي لكننا نثق في أنفسنا ولدينا القدرة على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد تسهل علينا الأمور في مباراة الإياب".

وعن مدى جاهزيته عقب تعافيه من إصابة الصليبي أوضح أبدى الشناوي ارتياحه للعودة من جديد إلى الملاعب بعد غياب دام لعدة أشهر، متمنيا عدم تعرضه للإصابات مرة أخرى.

واختتم الشناوي حديثه بتهنئة إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، عقب اختياره لقيادة المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا رغبة لاعبي بيراميدز في حصد لقب الكونفدرالية لإهدائه لجلال تقديرا لجهوده مع الفريق.