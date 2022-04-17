شكرا لقرائتكم خبر عن طرد مدافع الرجاء بعد تصديه للكرة بيده ومنع الأهلى من تسجيل الثالث.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منع مروان هدهود، مدافع الرجاء المغربى، حسين الشحات لاعب الأهلى من تسجيل الهدف الثالث بعد تصديه للكرة بيده داخل منطقة الجزاء، ليمنح الحكم المارد الأحمر ركلة جزاء ويقرر طرد مدافع الفريق المغربى قبل أن يهدرعمرو السولية ركلة الجزاء فى المباراة المقامة حاليا باستاد الأهلي والسلام، فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي في مباراة الرجاء على النحو التالي:حراسة المرمى: محمد الشناوي،خط الدفاع: ياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني،خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات،خط الهجوم: بيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومحمد شريف.

يجلس على مقاعد بدلاء الأهلي فى مباراة الرجاء المغربي الليلة ببطولة أفريقيا كل من: علي لطفى وحمدى فتحى وحسام حسن ووليد سليمان ومحمد مجدى أفشة ومحمود وحيد وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني.

وجاء تشكيل الرجاء كالتالي:في حراسة المرمى: أنس الزنيتي.الدفاع: مروان هدهودي، جمال حركاس، إلياس الحداد، أسامة سوكحان.الوسط: عبد الإله مدكور، بدر بولهرود، محمد زريدة، محمد المكازي، محسن متولي.وفي الهجوم: حميد أحداد.

يُذكر أن لقاء العودة بين الرجاء والأهلي سيقام يوم الجمعة المقبل على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.