شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهدر التقدم بالثالث والرجاء يبحث عن التعادل بعد مرور 65 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 65 دقيقة من مباراة الأهلي الرجاء المغربي المقامة حاليا باستاد الأهلي والسلام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بتقدم الأهلي بهدفين مقابل هدف.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلي عن طريق هجمات مُتتالية قادها شريف والشحات وبيرسي تاو، وامتلك الأحمر زمام الأمور فيما لعب الفريق المغربي على الهجمات المرتدة.

واحتسب الحكم الكونغولي ندالا ضربة جزاء للأهلي بالدقيقة 12 بعدما لجأ لتقنية الفار نتيجة لمس الكرة "يد" أحد لاعبي الرجاء، ويسدد عمرو السولية ضربة الجزاء ليُحرز منها هدف التقدم للأهلي.

وواصل الأهلي الضغط على مرمى الرجاء وأهدر محمد شريف فرصة تسجيل هدف ثان في الدقيقة 18 بعدما لعب ضربة رأسية ضعيفة من تمريرة جيدة لعبها له بيرسي تاو.

وظهر فريق الرجاء بعدها وقاد أحداد هجمة خطرة للرجاء لكن دفاع الأهلي تعامل معها بشكل جيد، قبل أن يرد الأهلي بهجمة خطرة قادها بيرسي تاو من ناحية اليمين ومرر كرة إلى حسين الشحات الذي أودع الكرة في شباك الرجاء مُحرزًا الهدف الثاني في الدقيقة 23.

بعد الهدف الثاني للأهلي، حاول الرجاء العودة للمباراة وضغط على مرمى الشناوي مع محاولات الأهلي لتسجيل هدف ثالث، ونال محسن متولي لاعب الرجاء بطاقة صفراء للاعتراض على الحكم.

وأشهر الحكم الكونغولي بطاقة صفراء لحسين الشحات بدعوى إهدار الوقت فى الدقيقة 38 ، وواصل الأهلي الضغط على مرمى الضيوف وتصدى حارس الرجاء لأكثر من فرصة خطرة.

وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات متبادلة من الفريقين للتسجيل ،إلى أن نجح زريدة في تسجيل هدف الرجاء في الدقيقة 45 ، بعدها انحصر اللعب وسط الملعب ونل ديانج بطاقة صفراء للخشونة بعدها ينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين لهدف.

ويلعب الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي، ياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني، عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات، بيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومحمد شريف.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي في المباراة، كلاً من: علي لطفي وحمدي فتحي وحسام حسن ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني.

وجاء تشكيل الرجاء المغربي كالتالي: "الزنيتي ومذكور والهدهودي وحركاس والحداد وسوكحان وبولهرود وزريدة والمكعازي ومتولي وأحداد".

الشوط الثاني

بدأ الاهلي الشوط الثاني بتغيير أول بنزول حمدي فتحي بدلاً من ديانج ، وضغط الرجاء بشكل واضح على مرمى الشناوي ،ونال بيرسي تاو بطاقة صفراء في الدقيقة 51 للخشونة مع زريدة لاعب الرجاء.

واصل الرجاء الضغط ومن هجمة مرتدة سدد الشحات الكرة منعها لاعب الرجاء مروان هدهودي من دخول المرمى بيده ليتم طرده ويتم أحتساب ضربة جزاء يُهدرها عمرو السولية.

ورج محمد شريف وشارك بدلاً منه أفشة في الدقيقة 63.