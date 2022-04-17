شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يدفع بـ حمدى فتحى بديلا لـ "ديانج" أمام الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دفع الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لفريق الأهلى بحمدى فتحى، بديلا للمالى أليو ديانج أمام الرجاء المغربى في المباراة المقامة حاليا بين الفريقين، باستاد الأهلي والسلام، فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي في مباراة الرجاء على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: ياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني،خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات،خط الهجوم: بيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومحمد شريف.

يجلس على مقاعد بدلاء الأهلي فى مباراة الرجاء المغربي الليلة ببطولة أفريقيا كل من: علي لطفى وحمدى فتحى وحسام حسن ووليد سليمان ومحمد مجدى أفشة ومحمود وحيد وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني.

وجاء تشكيل الرجاء كالتالي:في حراسة المرمى: أنس الزنيتي.الدفاع: مروان هدهودي، جمال حركاس، إلياس الحداد، أسامة سوكحان.الوسط: عبد الإله مدكور، بدر بولهرود، محمد زريدة، محمد المكازي، محسن متولي.وفي الهجوم: حميد أحداد.

يُذكر أن لقاء العودة بين الرجاء والأهلي سيقام يوم الجمعة المقبل على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.