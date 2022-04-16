الامارات | مدرب وفاق سطيف يتعهد بالتأهل في "أبطال إفريقيا" من تونس

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب وفاق سطيف يتعهد بالتأهل في "أبطال إفريقيا" من تونس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد التعادل السلبي مع الضيف الترجي التونسي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم الليلة الماضية تعهد رضا بن إدريس مدرب وفاق سطيف الجزائري بحجز بطاقة التأهل للدور قبل النهائي في لقاء العودة في تونس الأسبوع المقبل.

وقال بن إدريس في حوار مع الموقع الرسمي لفريقه "كنا قادرين على الفوز بالمباراة لا سيما في أخر 10 دقائق من خلال فرصتين ضائعتين، عانينا من الإرهاق لهذا شاهدنا لاعبين يجدون صعوبات في التحرك لا سيما في الشوط الثاني بفعل خوض ثلاث مباريات في ظرف وجيز".

وأكد بن إدريس أن فريقه سيلعب براحة أكثر في لقاء العودة مقارنة بالضغط الذي كان يشعر به في مباراة الذهاب قائلا "هذا مجرد شوط أول وسنلعب لقاء الإياب في تونس براحة مقارنة بالمنافس وسنلعب من أجل الفوز لأن الضغط سيكون على الترجي والعودة بتأشيرة التأهل".وأشار مدرب الوفاق إلى أن المنافس أصبح كتابا مفتوحا بالنسبة له بعد مواجهة الذهاب.

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