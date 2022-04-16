الامارات | وفاة أسطورة الكرة الألمانية يواخيم ستريش

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أسطورة الكرة الألمانية يواخيم ستريش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفى أسطورة الكرة الألمانية، النجم السابق، يواخيم ستريش صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات مع منتخب ألمانيا الشرقية، عن عمر ناهز 71 عاما، بحسب ما قالت زوجته لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم. وتوفى ستريش مساء أمس بعدما احتفل بعيد ميلاده الحادي والسبعين في 13 من أبريل الجاري.

وقالت ماريتا ستريش زوجة المهاجم السابق الذي عانى من متلازمة خلل التنسج النخاعي، والتي في أسوأ سيناريوهاتها قد تؤدي إلى سرطان الدم ، "كان لدينا أمل حتى النهاية، كان مريضا بشدة منذ فترة طويلة". وخضع ستريش للعلاج خلال الأسابيع الأخيرة بعد إصابته بفقر دم شديد، واضطر إلى تأجيل زرع الخلايا الجذعية بسبب الالتهاب الرئوي.

وسجل ستريش 55 هدفا خلال 102 مباراة مع منتخب ألمانيا الشرقية، كما يحمل الرقم القياسي لعدد المشاركات والأهداف مع منتخب بلاده. وقضى ستريش فترة احتراف ناجحة مع ماجدبورج بين عامي 1975 و1985 وفاز معه بلقب كأس ألمانيا الشرقية ثلاث مرات، وهي ثاني أهم بطولة على مستوى الأندية في ألمانيا الشرقية.

وكتب ماجدبورج المنافس بدوري الدرجة الثالثة الألماني عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي "نشعر بالفجع والحزن لأن أسطورة النادي يواخيم ستريش توفى اليوم في سن الحادية والسبعين بعد مرض قصير وخطير". وبسبب مكره الشديد، كان دائما يتم مقارنة ستريش بالأسطورة الألماني جيرد مولر الفائز مع بلاده بلقب مونديال 1974.

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