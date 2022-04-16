الامارات | جماهير مانشستر يونايتد تغني لرونالدو المتوهج.. وترد على المدرب الجديد (فيديو وصور)

شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير مانشستر يونايتد تغني لرونالدو المتوهج.. وترد على المدرب الجديد (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توهج اليوم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليسجل الهاتريك الـ60 في مسيرته، والـ50 على مستوى الأندية التي لعب لها. وجاء ذلك خلال مباراة ضيفه نوريتش سيتي ضمن الجولة الـ33 بالدوري الإنجليزي، حيث كانت أهداف رونالدو الثلاثة كافية للفوز 3-2 على نوريتش، رغم استمرار الأخطاء الدفاعية الكارثية.

وحصل رونالدو (37 عاما) على دعم كبير من أنصار مان يونايتد، حيث ظلوا يرددون الشعارات المؤيدة له، ومنها "رونالدو يحملنا"، في إشارة إلى أنه الوحيد المتألق رغم تقدمه في السن، وفي رد واضح على مساعي المدرب المقبل لليونايتد، الهولندي تين هاغ للتخلص من رونالدو كشرط أساسي لتولي المهمة الصيف المقبل، حيث توصل إلى اتفاق شبه رسمي لتولي تدريب الفريق.

وذكرت صحيفة "مانشستر إيفنينغ نيوز" أن الجماهير احتفلت بشدة بأهداف رونالدو، وكان الجنون أكبر حين سجل هدف الفوز الثالث من ركلة ثابة، وبتسديدة رائعة هزت جنبات ملعب أولد ترافورد.

يذكر أن رونالدو سجل اليوم هدف الـ15 في الدوري الإنجليزي والـ21 في كل المسابقات منذ انضمامه إلى مان يونايتد الصيف الماضي، وهو في السابعة والثلاثين من عمره. واحتفل رونالدو برقم تاريخي غير مسبوق في الدوري الإنجليزي، إذ بات أول لاعب يتخطى عمره الـ36 ويسجل 15 هدفا أو أكثر في موسم واحد بالدوري الإنجليزي.

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