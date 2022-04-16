الامارات | ساديو ماني يقود ليفربول للفوز على مانشستر سيتي والتأهل لنهائي كأس الاتحاد

شكرا لقرائتكم خبر عن ساديو ماني يقود ليفربول للفوز على مانشستر سيتي والتأهل لنهائي كأس الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صعد ليفربول إلى نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعدما تغلب على مانشستر سيتي 3 - 2 في القمة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على ملعب «ويمبلي» في الدور قبل النهائي من البطولة.

ويدين ليفربول بفضل كبير في الفوز للنجم السنغالي ساديو ماني الذي سجل ثنائية للفريق في الدقيقتين 17 و45، بعد أن سجل زميله إبراهيما كوناتي هدف التقدم في الدقيقة التاسع.

بينما جاء هدفا مانشستر سيتي في الدقيقتين 47 و90 وسجلهما جاك جريليش وبرناردو سيلفا.

ويلتقي ليفربول في نهائي البطولة العريقة، مع الفائز في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي التي تجمع بين تشيلسي وكريستال بالاس غدا الأحد على ملعب «ويمبلي».

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