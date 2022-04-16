«الغيابات.. التشكيل.. الموعد».. الأهلي أمام الرجاء المغربي في بطولة إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - يلتقى الأهلى فى العاشرة من مساء اليوم مع فريق الرجاء المغربي،فى ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامته على ستاد الأهلي we السلام.

يغيب عن الأهلى أربعه لاعبين، هم بدر بانون الذى يعانى من مضاعفات فيروس كورونا، وأكرم توفيق وعمار حمدي للإصابة فى الرباط الصليبي، فيما يعاني رامي ربيعة من إصابة فى العضلة الضامة ، وبات على معلول مهددًا بالغياب عن لقاء اليوم نظرًا لشكواه من آلام عضلية.

تشكيل الأهلى المتوقع

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد عبدالمنعم- ياسر إبراهيم- علي معلول- محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي- أليو ديانج- قفشة

خط الهجوم: بيرسي تاو- أحمد عبدالقادر- محمد شريف.