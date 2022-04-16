شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغادر فندق الإقامة فى الثامنة مساءً استعداداً لمواجهة الرجاء المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي فندق الإقامة فى الثامنة مساءً فى طريقها إلى ملعب الأهلي والسلام لمواجهة الرجاء المغربي فى المباراة التى ستجمعهما فى العاشرة مساءً فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت الساعات الأخيرة فى معسكر فريق الأهلي قبل مواجهة الرجاء المغربي الليلة بدوري أبطال أفريقيا العديد من المشاهد والمحاضرات التى عقدها بيتسو موسيماني المدير الفني مع لاعبي الفريق.

وحرص موسيماني على التحدث مع لاعبيه بشكل مُكثّف بهدف توجيه العديد من النصائح لهم، وفى مقدمتها الاهتمام بالجانب الدفاعي الجيد وفرض رقابة صارمة على مفاتيح لعب الفريق المغربي.

كما تحدث المدير الفني مع لاعبيه عن أهمية تنفيذ تعليمات الجهاز الفني بالحرف من أجل التفوق على الضيوف المغاربة أصحاب الخبرات الطويلة.

ويدخل فريق الأهلي اختبارا كرويا قويا عندما يستضيف الرجاء المغربي، في مباراة صعبة على الفريقين بعدما أوقعتهما القرعة في مواجهة مباشرة لتحديد المتأهل إلى نصف نهائي البطولة الإفريقية، حيث يطمح كلا الفريقين في تحقيق نتيجة إيجابية بمجموع مباراتي الذهاب والإياب لضمان الصعود لنصف النهائي.