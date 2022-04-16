شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم أهلاوى.. محسن صالح.. خريج مدرسة هيديكوتى الكروية فى التتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يملك الأهلى عبر تاريخه العديد من النجوم الذين دافعوا عن قميصه وكانت لهم مسيرة حافلة مع قطب القاهرة ونادي القرن الأفريقي، ورغم ابتعادهم عن الملاعب إلا أن مسيرتهم المضيئة داخل جدران قلعة الجزيرة لا تزال محفورة في سجل الإنجازات والشرف بقميص الأهلي.

نستعرض على مدار شهر رمضان مسيرة نجم كروي من اللاعبين أصحاب المسيرة المضيئة مع الأهلي ومن ساهموا في تحقيق نجاحات كبيرة مع الفريق الأحمر على المستوى المحلي والقاري وصنعوا تاريخا مشرفا في فترة تواجدهم مع الأهلي.

نتحدث اليوم عن واحد من أهم نجوم الكرة المصرية والأهلاوية وهو محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط بالنادى الأهلى الذي يُعد صالح من نجوم الفريق الأحمرفى فترة السبعينات التى تعتبر أحد الأجيال الذهبية لنادى تحت قيادة المدرب المجرى هيديكوتى الذى قاد الفريق فى تلك الفترة.

بدأ محسن صالح حياته الكروية فى نادى المصرى قبل أن يتركه بسبب حرب 1967 ليلتحق بعدها بنادى التضامن الكويتي.

وانضم صالح إلى نادى النجمة اللبنانى عام 1972 وفى نفس الموسم انضم إلى النادى الأهلى لختتم حياته الكروية ويعتزل عام 1979.

وحقق محسن صالح مع الاهلى 4 القاب لدورى ولقب وحيد لبطولة كاس مصر وكان محسن صالح من ضمن الجيل الذهبى فى هذه الفترة، كما استطاع هذا الجيل الوصول لرقم قياسى فى عدد الأهداف المسجلة، حيث وصل الفريق لـ 70 هدفا فى 34 مباراة.

وكان فريق الأحلام فى جيل هيديكوتى يتكون من: إكرامي، حسن حمدي، أحمد عبد الباقي، مصطفى يونس، فتحى مبروك، صفوت عبد الحليم، محسن صالح، مصطفى عبده، طاهر الشيخ، محمود الخطيب، زيزو، بالإضافة إلى جمال عبد العظيم أحد أسرع الأجنحة فى تاريخ مصر.

وبدأ نجم الأهلى مسيرته التدريبة فى قطاع الناشئين بالنادى عام 1979 لينتقل بعدها لتدريب فى الخليج العربى عبر بوابة الإمارات والسعودية.

وتعتبر المحطة الأبرز فى حياة صالح التدريبة هى توليه تدريب نادى الإسماعيلى التى كان له بصمة واضحة على هذا الجيل بتكوين فريق رائع، ليحقق محسن صالح كأس مصر وصعد لنهائى كأس الاتحاد الأفريقى ويخسر اللقب لصالح شبية القبائل الجزائرى، بالإضافة لتحقيق بطولة الدورى الثالث للدراويش عبر تاريخه.

تولى بعدها محسن صالح تدريب منتخب مصر عام 2002 الى 2004 لكنها لم تكن تجربه جيدة فى مشاور نجم الأهلى بعد خروج المنتخب من بطولة الأمم الافريقية عام 2004 التى أقيمت فى تونس وتوج بها أصحاب الأرض ليعود الى بوابة الخليج العربى عبر قياده نادى النصر السعودى عام 2004 ثم منتخبى اليمن وليبيا.

واختتم محسن صالح مشواره التدريبى فى النادى السكندرى سموحة عام 2010 ليتجه الى مجال تحليل المباريات فى قنوات ابوظبى الرياضية قبل أن يتولى رئاسة لجنة التخطيط بالنادى الأهلى.