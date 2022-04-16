شكرا لقرائتكم خبر عن كابتن كارتون.. أحمد سمير فرج: أحب كابتن ماجد لأن حلمه الاحتراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشخصيات الكرتونية ليست دائما سخرية وهمية من خيال المؤلف، ولكن تقدم رسائل لكل من يشاهدها سواء أطفال أو كبار، وهو ما يظهر من تأثيرها على بعض من يشاهدها ويتابعها.

نقدم لكم حلقات "كابتن كارتون" ليكشف النجوم عن أكثر الشخصيات الكرتونية التى تشبههم إلى حد كبير من حيث الشخصية وطريقة التفكير والأسلوب والأهداف.

نجمنا اليوم فى كابتن كارتون هو أحمد سمير فرج لاعب الاسماعيلى السابق ومدرب مساعد الفريق الحالى.

قال أحمد سمير فرج أن أكثر الشخصيات الكرتونية التى يحبها هى كابتن ماجد ، لأنه يحب كرة القدم ، و كانله حلم يسعى لتحقيقه وهو الاحتراف .