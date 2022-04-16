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شتوتجارت يواصل صراع الهروب من الهبوط بتعادل مع ماينز في تواجد مرموش

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تعادل نادي شتوتجارت سلبيًا مع مُضيفه ماينز، عصر اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة 30 من الدوري الألماني الممتاز "بوندسليجا".

وشارك المصري عمر مرموش في التشكيل الأساسي لشتوتجارت خلال اللقاء، قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 58 في أولى تبديلات فريقه ليحل أليكسس تبيدي بدلًا منه.

ويعاني شتوتجارت من التواجد في منطقة الهبوط بالدوري الألماني، في ظل ارتفاع رصيده إلى 28 نقطة لكنه ظل في المرتبة 16 بفارق نقطة عن أولى مراكز البقاء في البوندسليجا.

بينما ارتفع رصيد ماينز إلى 39 نقطة ليتقدم إلى المركز التاسع في الترتيب متفوقًا بفارق الأهداف على آينترخت فرانكفورت الذي يمتلك نفس الرصيد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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