تريزيجيه يسجل.. وريان يشارك في تعادل ألتاي مع باشاكشهير بالدوري التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تعادل ألتاي إزمير مع ضيفه باشاك شهير 1 / 1، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 33 من الدوري التركي لكرة القدم.

وتقدم محمود حسن تريزيجيه لباشاك شهير في الدقيقة 40، قبل أن يدرك جيهون جولسلام هدف التعادل لألتاي إزمير في الدقيقة 89.

وتواجد تريزيجيه في تشكيل باشاكشهير الأساسي خلال اللقاء، بينما ظهر أحمد ياسر ريان على مقاعد البدلاء لألتاي، قبل أن يدخل الملعب في الدقيقة 63 من المواجهة.

ورفع باشاك شهير رصيده إلى 54 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع ألتاي إزمير رصيده إلى 30 نقطة في المركز السابع عشر.

وفي مباراة أخرى بنفس المرحلة، فاز أنطاليا سبور على ضيفه ألانيا سبور 3 / 1.

وتقدم أنطاليا عن طريق حاجي رايت في الدقيقة 17، قبل أن يضيف جوكدنيز بيرقدار الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 40 و58.

وفي الدقيقة 78 سجل فامارا دييدهويو الهدف الوحيد لألانيا سبور .

ورفع أنطاليا سبور رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد ألانيا عند 52 نقطة في المركز السادس.